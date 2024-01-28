Байден заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на южной границе США

«Он дал бы мне как президенту чрезвычайные полномочия закрыть границу до тех пор, пока ситуация не будет взята под контроль. Если бы сегодня этот законопроект был законом, я бы немедленно закрыл границу и быстро решил бы [проблему]», — отметил Байден. «Двухпартийный законопроект помог бы американцам исправить нашу поломанную иммиграционную систему и обеспечил бы быстрый доступ тем, кто заслуживает того, чтобы быть здесь. Конгрессу нужно действовать немедленно», — заключил американский лидер.