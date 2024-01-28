Пентагон отменил учения с военными шести стран на фоне критики конгресса

В предоставленных Пентагоном документах упоминался Азербайджан, с военными из этой страны США должны были провести десять учений в этом году. Однако в ноябре представитель президентской администрации на слушаниях в конгрессе подчеркивал, что у Баку «нет шансов вести дела в обычном режиме» с Вашингтоном, пока не будет прогресса по мирному соглашению с Арменией.