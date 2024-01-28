Гутерриш заявил, что ООН принимает меры после обвинений в адрес сотрудников БАПОР

При этом генсек указал, что 2 млн гражданских лиц в секторе Газа зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР. «Хотя я понимаю их [стран, приостановивших финансирование,] обеспокоенность, я сам был в ужасе от этих обвинений, я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность операций БАПОР», — отметил Гутерриш.