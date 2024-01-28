В Британии назвали условие для полного разгрома хуситов

Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри сообщил, что отсутствие у флота орудий, способных поражать подобные удаленные цели, делает его неконкурентным по отношению к российскому или китайскому. Разницу в вооружениях держав он сравнил с разницей между ножом и пистолетом.