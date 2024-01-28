В Британии назвали условие для полного разгрома хуситов

Уточняется, что Британия не может поразить цели на суше в Йемене со своих кораблей, поэтому, чтобы нанести удар по территориям, находящимся под контролем хуситов, ей приходится использовать авиацию.
Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри сообщил, что отсутствие у флота орудий, способных поражать подобные удаленные цели, делает его неконкурентным по отношению к российскому или китайскому. Разницу в вооружениях держав он сравнил с разницей между ножом и пистолетом.
Ранее сообщалось, что за последний месяц цены на морские перевозки выросли в четыре раза. В качестве главных причин аналитики называют значительное увеличение времени в пути судов из-за необходимости обходить Африканский континент, а также рост расходов морских логистических компаний из-за рисков ракетных атак со стороны хуситов.