В Норвегии слова фон дер Ляйен об Освенциме назвали историческим ревизионизмом

«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — написал политолог в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).
Напомним, в посвященном годовщине освобождения Освенцима заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приводится историческая справка, в которой говорится, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим — прим. ред.)».
Российские дипломаты призвали ЕК исправить ошибку, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти освобождала Красная армия, а не «союзные войска».