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В Норвегии слова фон дер Ляйен об Освенциме назвали историческим ревизионизмом

Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Евросоюз переписывает историю, когда утверждает, что Освенцим освободили «союзные войска».
фон дер Ляйен Урсула
Источник: Reuters

«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — написал политолог в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Напомним, в посвященном годовщине освобождения Освенцима заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приводится историческая справка, в которой говорится, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим — прим. ред.)».

Российские дипломаты призвали ЕК исправить ошибку, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

ЕС