МИД предупредил об адекватном ответе на попытку конфисковать активы России

«Страны “коллективного Запада” могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ», — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что изъятие российского имущества можно квалифицировать только как «неприкрытое воровство», нарушающее основополагающие принципы и нормы международного права.
В сентябре 2023 г. минфин США оценил объем замороженных активов России в $280 млрд. Большая их часть находится в Евросоюзе. В январе комитет по международным отношениям сената конгресса США одобрил закон, который поможет создать основу для конфискации Штатами российских активов и передачи их Украине для финансирования восстановительных работ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Европейский союз намерен принять решение относительно использования доходов от замороженных активов России до заседания глав министерств иностранных дел, которое запланировано на 19 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях конфискации, заявил, что Россия может принять ответные меры.
11 января сейм Латвии утвердил законопроект, предусматривающий передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. Средства от продажи конфискованного имущества планируется направить Украине. В российском посольстве расценили это решение как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права.