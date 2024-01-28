МИД предупредил об адекватном ответе на попытку конфисковать активы России

В сентябре 2023 г. минфин США оценил объем замороженных активов России в $280 млрд. Большая их часть находится в Евросоюзе. В январе комитет по международным отношениям сената конгресса США одобрил закон, который поможет создать основу для конфискации Штатами российских активов и передачи их Украине для финансирования восстановительных работ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Европейский союз намерен принять решение относительно использования доходов от замороженных активов России до заседания глав министерств иностранных дел, которое запланировано на 19 февраля.