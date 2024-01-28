Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году

Крым — это сегмент был. Да, он стратегическую цель имеет в Черном море. Да, все понимали значение, важность Крыма. Все понимали, что здесь подавляющее большинство за Россию, за Владимира Владимировича Путина, полностью на нашей стороне. Но больше, наверное, думали, как искоренить пророссийские настроения на Украине. А Крым как очаг этих настроений в данном случае погасить.