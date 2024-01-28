Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году

По словам Аксенова, пророссийские настроение на Украине в 2014 году были очень сильны.
Авторитет Путина на Украине был выше, чем у любого ее президента — за 50%. Даже если бы он выставлялся на голосование в президенты Украины, он бы выиграл у любого кандидата на Украине.
Поэтому главной целью США как зачинщиков госпереворота, был не только Крым, куда готовились зайти силы НАТО после прекращения действия Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, а вся Украина, добавил он.
Крым — это сегмент был. Да, он стратегическую цель имеет в Черном море. Да, все понимали значение, важность Крыма. Все понимали, что здесь подавляющее большинство за Россию, за Владимира Владимировича Путина, полностью на нашей стороне. Но больше, наверное, думали, как искоренить пророссийские настроения на Украине. А Крым как очаг этих настроений в данном случае погасить.
Он отметил, что у США большой опыт в том, как раскачать ситуацию и «создать непримиримые противоречия в обществе, которые приведут к столкновениям», поэтому медлить в Крыму в 2014-м было нельзя.
«Благодарность всем ребятам, кто служил в вооруженных силах Украины на тот момент, в 2014 году. На тот момент они все вели себя правильно. Они понимали свою ответственность, что нельзя допустить крови. Понимали, что на Украине государственный переворот состоялся», — сказал Акенов.