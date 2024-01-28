WSJ: Израилю пока удалось уничтожить не более 40% подземных тоннелей ХАМАС

Представители ЦАХАЛа в декабре сообщили, что с начала наземной операции в секторе Газа было обнаружено более 1,5 тыс. тоннелей и подземных переходов, принадлежащих ХАМАС. Газета The Wall Street Journal информировала, что израильские власти рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой, что может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил 13 января, что затопление тоннелей в секторе Газа может быть расценено как геноцид.