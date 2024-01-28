Иванец: наши научные школы дают молодым исследователям правильные ориентиры для высоких достижений

«От имени Министерства образования искренне поздравляю ученых и всех, кто имеет отношение к сфере научных исследований и разработок, с Днем белорусской науки. Спасибо вам за вашу работу, за смелость научного поиска, за веру в свое призвание, а в первую очередь за результаты, которых вы добиваетесь. Мы по праву гордимся уникальными открытиями белорусских ученых. Их фундаментальные труды, передовые разработки всегда играли особую, ключевую роль в развитии страны».