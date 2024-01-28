Иванец: наши научные школы дают молодым исследователям правильные ориентиры для высоких достижений

«От имени Министерства образования искренне поздравляю ученых и всех, кто имеет отношение к сфере научных исследований и разработок, с Днем белорусской науки. Спасибо вам за вашу работу, за смелость научного поиска, за веру в свое призвание, а в первую очередь за результаты, которых вы добиваетесь. Мы по праву гордимся уникальными открытиями белорусских ученых. Их фундаментальные труды, передовые разработки всегда играли особую, ключевую роль в развитии страны».
Глава образовательного ведомства уверен, что в Год качества главным конкурентным преимуществом национальной экономики должны стать высокообразованные специалисты, новые знания и развитие приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований.
«Министерство образования будет реализовывать Концепцию обеспечения качества образования, которая предусматривает в том числе эффективное взаимодействие с заказчиками кадров. Интеллект, технологии и кадры — слагаемые развития экономики нашей страны. И одной из ключевых задач сегодня является развитие кадрового потенциала. Наши научные школы являются золотым фондом, способным дать новому поколению студентов и молодых исследователей правильные ориентиры для высоких достижений».