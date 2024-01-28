Лучшие волонтерские проекты в Узбекистане могут получить до 68 млн сумов

Согласно документу, начиная с 1 января 2024 года ежегодно на реализацию 5 лучших проектов волонтерских групп и организаций в каждом из регионов республики и в городе Ташкент будут выделять до 200-кратной суммы базовой расчетной величины (до 68 млн сумов).