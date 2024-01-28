Лучшие волонтерские проекты в Узбекистане могут получить до 68 млн сумов

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. С этого года 5 лучших волонтерских проектов могут получать по 68 млн рублей от государства. Это предусматривает проект документа, разработанного министерством молодежной политики и спорта.
Цели документа:
- дальнейшее развитие волонтерской деятельности в стране;
- поддержка социальных инициатив граждан;
- усиление сотрудничества государственных органов и негосударственных некоммерческих организаций с субъектами, осуществляющими волонтерскую деятельность;
- помощь волонтерам в решении социальных задач;
- повышение узнаваемости их услуг и механизмов продвижения их деятельности;
- широкое вовлечение молодежи в сферу волонтерства, создание для нее дополнительного комфорта и условий.
Согласно документу, начиная с 1 января 2024 года ежегодно на реализацию 5 лучших проектов волонтерских групп и организаций в каждом из регионов республики и в городе Ташкент будут выделять до 200-кратной суммы базовой расчетной величины (до 68 млн сумов).
Данный грант предоставляется отдельно по каждому проекту из внебюджетных средств республиканскими и местными органами исполнительной власти.
«Информация о крупных мероприятиях, проводимых ежегодно с участием волонтеров, будет размещаться на электронной платформе volontyor.uz, на платформе также будет создана электронная система регистрации волонтеров, участвующих в мероприятиях», — говорится в тексте документа.
Ожидаемые результаты реализации документа:
- законодательство в сфере дальнейшего развития волонтерства в стране будет и дальше совершенствоваться, устранятся существующие правовые пробелы и коллизии, внедряться международные стандарты и передовой зарубежный опыт с учетом национальных особенностей и условий;
- будет создана система обучения волонтеров по соответствующим направлениям;
- увеличится количество волонтеров и эффективность их деятельности;
- за счет привлечения волонтеров к деятельности государственных органов и организаций сформируется резерв квалифицированных кадров, имеющих опыт работы.