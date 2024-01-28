В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины

Мы проводили в 1991 году в Крыму референдум о государственном статусе именно для того, чтобы активно участвовать в обновлении СССР, в том числе — в разработке и подписании нового союзного договора. Предательство в Беловежской пуще перечеркнуло усилия реформаторов, которые хотели радикальных перемен, но не развала страны. Но главное — оно, как и акты 1954 года, так и не получило пока юридической оценки. Такие вердикты высшей юридической инстанции необходимы для того, чтобы назвать вещи своими именами.