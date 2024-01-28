В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины

«Тема, определившая нашу судьбу и загнавшая крымчан против их воли в состав независимой Украины, должна получить четкую юридическую оценку. Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, также как и развал Советского Союза. Замечу, что и Беловежские соглашения, и сам процесс “развода” союзных республик по сути являлся антиконституционным, был от начала до конца предательским», — сказал Константинов РИА Новости.
Кроме того, по его словам, специальная рабочая группа также продолжает работу по обоснованию признания незаконными актов 1954 года, согласно которым полуостров был передан из РСФСР в состав УССР.
Мы проводили в 1991 году в Крыму референдум о государственном статусе именно для того, чтобы активно участвовать в обновлении СССР, в том числе — в разработке и подписании нового союзного договора. Предательство в Беловежской пуще перечеркнуло усилия реформаторов, которые хотели радикальных перемен, но не развала страны. Но главное — оно, как и акты 1954 года, так и не получило пока юридической оценки. Такие вердикты высшей юридической инстанции необходимы для того, чтобы назвать вещи своими именами.
В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовало 93,26% избирателей.
На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики», при этом вторая часть вопроса, вынесенного на референдум — о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора — в данном законе не была учтена.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».