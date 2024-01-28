«Смерть или тюрьма»: Аксенов рассказал о дальнейшей судьбе задержанных террористов

— Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Поэтому в Крыму ничего, кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет, — сказал Аксенов в эфире в интервью «Вести. Крым».