«Смерть или тюрьма»: Аксенов рассказал о дальнейшей судьбе задержанных террористов

В Крыму задержали всех людей, причастных к совершению терактов и диверсий в республике, их ждет смерть или тюрьма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Он высоко оценил работу крымских силовиков, отметив, что в Крыму имеется мощный правоохранительный блок.
— Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Поэтому в Крыму ничего, кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет, — сказал Аксенов в эфире в интервью «Вести. Крым».
По его словам, при работе силовики координируются с властями. Глава республики добавил, что безопасность Крыма обеспечивается на нескольких уровнях. Аксенов заверил, что благодаря принятым мерам полуострову ничто не угрожает.