Лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, выступая перед сторонниками на съезде, заявил, что Закарпатье, где традиционно проживает много этнических венгров, может отойти Будапешту после краха Украины. «Если государственность Украины прекратится, то мы будем претендовать на Закарпатье», — заявил Тороцкаи.
В 2023 году Тороцкаи назвал расширение НАТО на восток американским интересом, несущим ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия.
6 января британский обозреватель, историк и писатель Оуэн Мэттьюс назвал раздел Украины единственным решением для Запада.