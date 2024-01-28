В Венгрии заявили о претензиях на украинское Закарпатье

Лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, выступая перед сторонниками на съезде, заявил, что Закарпатье, где традиционно проживает много этнических венгров, может отойти Будапешту после краха Украины. «Если государственность Украины прекратится, то мы будем претендовать на Закарпатье», — заявил Тороцкаи.