В МИД России призвали Кишинев не мешать выборам президента РФ в Молдавии

«Надеемся, что власти Молдавии не будут препятствовать демократическому процессу, связанному с волеизъявлением граждан других стран, в том числе российских граждан, проживающих на ее территории», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о наличии возможности у россиян принять участие в выборах на молдавской территории.