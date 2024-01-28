Узбекистан может присоединиться к проекту «Поезд памяти»

«В этом году “Поезд Памяти” состоится, только пригласили к участию еще и другие страны, в том числе Узбекистан и Казахстан, и сейчас ждем от них подтверждения. Наши ребята из Беларуси и России, Кыргызстана и Армении принимали и в прошлом году участие. Но географию мы хотим расширять», — приводит слова Кочановой Telegram-канал верхней палаты белорусского парламента.