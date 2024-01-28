Узбекистан может присоединиться к проекту «Поезд памяти»

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. К участию в белорусско-российском проекте «Поезд Памяти» дополнительно пригласили Узбекистан и Казахстан, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.
Проект Союзного государства «Поезд Памяти» был запущен по инициативе Кочановой и главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с участием РЖД. В 2022 году в нем приняли участие 100 десятиклассников из России и 100 — из Беларуси. В 2023 году добавились участники еще из двух стран — Армении и Кыргызстана.
«В этом году “Поезд Памяти” состоится, только пригласили к участию еще и другие страны, в том числе Узбекистан и Казахстан, и сейчас ждем от них подтверждения. Наши ребята из Беларуси и России, Кыргызстана и Армении принимали и в прошлом году участие. Но географию мы хотим расширять», — приводит слова Кочановой Telegram-канал верхней палаты белорусского парламента.
Она отметила, что старт проекту традиционно будет дан в Бресте 21 июня, чтобы «22-го числа ребята смогли принять участие в мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны, и далее проезжать города Беларуси и России».