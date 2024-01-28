Путин и Лукашенко открыли новый зимовочный комплекс в Антарктиде (видео)

«Зимовочный комплекс станции “Восток” — первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли. Станция “Восток” основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более 3 тыс. кв. м, рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.