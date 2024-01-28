В Кишиневе заявили, что переговоры по Приднестровью заморожены на период СВО на Украине

Последняя официальная встреча в формате «пять плюс два» прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.