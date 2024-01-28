Путин открыл зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде

Станция «Восток» была основана в 1957 г. Она расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3500 м. Новый зимовочный комплекс, как отметили в Кремле, представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более 3000 кв. м, рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный. Создание зимовочного комплекса для станции было завершено в 2020 г.
Путин на церемонии поблагодарил всех, кто причастен к созданию комплекса, и назвал сложнейшим этот проект. Для него нужно было разработать уникальные технологии и инженерные решения, подчеркнул президент.
Проект нового зимовочного комплекса станции «Восток» в 2019 г. представил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон на заседании попечительского совета Русского географического общества. Компания, как напомнил Путин, вложила в проект несколько миллиардов рублей и полностью передал его государству.
«Знаю, что на 2025−2027 гг. требуется несколько миллиардов на продолжение работы», — добавил президент, уточнив, что решение правительства по этому вопросу пока не принято.
Со дня открытия станции в 1957 г. она пережила две реконструкции в советское время и три консервации, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Первые строения, как отмечается, уже давно находятся под толстым слоем снега, а более современные частично или полностью погружены в снег на глубину до 5 м. Инфраструктура станции нуждается в полной замене, поэтому и реализуется проект строительства нового зимовочного комплекса, сообщал институт. Контрольная сборка зимовочного комплекса завершилась в Гатчине на Опытном заводе строительных конструкций 27 августа 2020 г.
В церемонии открытия комплекса также участвует президент Белоруссии Александр Лукашенко, который приехал в Россию с официальным визитом накануне, 27 января.