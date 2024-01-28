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Песков рассказал, зачем в Германии используют «страшилку о русском медведе»

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Руководство Германии с помощью «страшилки о русском медведе» пытается отвлечь внимание жителей страны от экономических и социальных проблем. Так прокомментировал заявление Минобороны ФРГ о подготовке к войне с Россией пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: Sputnik.md

«Экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность знаменитого германского производства падает, издержки растут экономические, социальная нагрузка растет, германские фермеры выходят на улицу… Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации, будь то страны Прибалтики, будь то Германия, наверняка последуют еще какие-то страны, — лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе, тем более, в условиях, когда его разбудили».

сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения России на территорию НАТО. Однако, по его мнению, «через пять — восемь лет возможен иной сценарий».

экономика