Песков рассказал, зачем в Германии используют «страшилку о русском медведе»

«Экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность знаменитого германского производства падает, издержки растут экономические, социальная нагрузка растет, германские фермеры выходят на улицу… Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации, будь то страны Прибалтики, будь то Германия, наверняка последуют еще какие-то страны, — лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе, тем более, в условиях, когда его разбудили».