Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС

«Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС», — указано в материале.
Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн в четверг обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее в четверг. Делегация объединения объяснила отсутствие на переговорах технической неисправностью самолета.
В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного «Национального совета по защите отечества». Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Мали, Нигер и Буркина-Фасо, где в сентябре подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для «создания архитектуры коллективной обороны».