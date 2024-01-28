В Молдавии три оппозиционные партии объявили о создании политического блока

КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Три оппозиционные в Молдавии партии объявили о создании политического блока, который выдвинет единого кандидата на президентских выборах, пишут в воскресенье молдавские СМИ, в том числе онлайн-издание Noi.md («Мы»).
Речь идет о Партии перемен, Лиги городов и коммун (LOC) и Платформе «За достоинство и правду» (DA), которая ранее была партнером ныне правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) в блоке ACUM («Cейчас»), но разочаровалась в этом политическом союзе из-за авторитарных действий президента Молдавии Майи Санду, которая является негласным лидером ПДС.
«Накануне состоялось совместное заседание политических бюро трех оппозиционных партий — Партии перемен, LOC и Платформы DA. По итогам встречи лидеры политсил объявили о решении создать политический блок в преддверии президентских выборов и определить общего кандидата на осенних выборах. В то же время в декларации три партии решили, что они также будут участвовать в парламентских выборах в качестве блока».
В общей декларации политсил отмечается, что решение объединить усилия «связано с недостаточной эффективностью нынешнего правительства в обеспечении граждан достойным уровнем жизни; отсутствием результатов в реформе правосудия; отсутствием прогресса в борьбе с коррупцией. Также связано с политическим захватом объективного процесса европейской интеграции; терпимостью к олигархическим группам внутри правительства; отсутствием ощутимых результатов в акте управления».
Президент Молдавии Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов.
Оппозиция в Молдавии периодически проводит антиправительственные протесты, обвиняя власти республики в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на политических оппонентов.
В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.