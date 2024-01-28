Путин и Лукашенко осмотрели «СКА Арену» и встретились с хоккеистами

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье после церемонии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток» осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге.
«Первые приехали на спортивно-концертный комплекс “СКА Арена”, — говорится в приближенном к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале “Пул Первого”.
Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано 3 ноября 2023 года. Общая площадь комплекса составляет 182,3 тысячи квадратных метров, он является самым большим хоккейным стадионом в мире.
Ледовая арена способна вместить до 23 тысяч болельщиков. А всего здесь можно проводить соревнования по 20 видам спорта.
По информации Telegram-канала, Лукашенко и Путин общаются с хоккеистами.