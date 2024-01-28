Путин и Лукашенко осмотрели «СКА Арену» и встретились с хоккеистами

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье после церемонии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток» осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге.