Шор обвинил спецслужбу Молдавии в цинизме и непрофессионализме

«Клоунада власти — реальность сегодняшней Молдавии. Они изображают борьбу с “врагами”, а на деле преследуют всех, кто помогает людям. Санду (президент Молдавии Майя Санду — ред.) и ее подельники каждый день расписываются в своих преступлениях против народа и закона. И тараканьи бега в поисках подконтрольного генпрокурора их не спасут… Делайте, что хотите, но люди видят и понимают эти игры. И когда придет время выборов, жители Молдавии вам покажут, где ваше место».