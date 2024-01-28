Молдову посетят депутаты сейма Литвы

Литовские депутаты в ходе двухдневного рабочего визита встретятся с главой парламента Игорем Гросу, новым председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойной Герман, председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Марианом и главой комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александром Трубкой.