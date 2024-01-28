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Молдову посетят депутаты сейма Литвы

Делегация сейма Литвы прибудет в Кишинев с двухдневным рабочим визитом.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Парламент Молдовы примет делегацию сейма Литвы, которая прибудет в Кишинев 30 января.

Литовские депутаты в ходе двухдневного рабочего визита встретятся с главой парламента Игорем Гросу, новым председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойной Герман, председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Марианом и главой комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александром Трубкой.

Литовские депутаты в ходе двухдневного рабочего визита встретятся с главой парламента Игорем Гросу, новым председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойной Герман, председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Марианом и главой комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александром Трубкой.

В программе визита также встречи с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.

В программе визита также встречи с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.

Литовские парламентарии также намерены обсудить насущные вопросы с главами Министерства иностранных дел Молдовы и Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Литовские парламентарии также намерены обсудить насущные вопросы с главами Министерства иностранных дел Молдовы и Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.