Молдову посетят депутаты сейма Литвы

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Парламент Молдовы примет делегацию сейма Литвы, которая прибудет в Кишинев 30 января.
Литовские депутаты в ходе двухдневного рабочего визита встретятся с главой парламента Игорем Гросу, новым председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойной Герман, председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Марианом и главой комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александром Трубкой.
В программе визита также встречи с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.
В программе визита также встречи с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.
Литовские парламентарии также намерены обсудить насущные вопросы с главами Министерства иностранных дел Молдовы и Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Литовские парламентарии также намерены обсудить насущные вопросы с главами Министерства иностранных дел Молдовы и Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.