Лукашенко и Путин проводят переговоры в Санкт-Петербурге (видео)

Белорусский лидер прибыл в город на Неве в субботу и вместе со своим российским коллегой присутствовал на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, после этого главы государств продолжили общение в неформальной обстановке.
Ранее в воскресенье лидеры России и Беларуси по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.
Затем Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу — она проходит в канун заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в понедельник на заседании в Петербурге планируется подведение итогов выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы, а также утверждение аналогичного документы на следующие три года. Также ожидается принятие ряда решений по дальнейшему укреплению интеграционного взаимодействия в конкретных областях.