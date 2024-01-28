Лукашенко и Путин проводят переговоры в Санкт-Петербурге (видео)

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в понедельник на заседании в Петербурге планируется подведение итогов выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы, а также утверждение аналогичного документы на следующие три года. Также ожидается принятие ряда решений по дальнейшему укреплению интеграционного взаимодействия в конкретных областях.