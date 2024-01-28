Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в конце декабря сообщил, что Баку ожидает ответа Еревана на свои комментарии по последнему проекту предложений. В пакет из пяти принципов входят взаимное уважение целостности и суверенитета стран, отказ от любых территориальных претензий друг к другу сейчас и в будущем, отказ от любых действий, которые противоречили бы уставу ООН. Двумя важнейшими принципами, по мнению Баку, являются делимитация границы между Арменией и Азербайджаном и открытие путей сообщения и связей между странами.