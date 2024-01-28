Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении

«Мы предложили Азербайджану осуществить демилитаризацию границы, а также механизм взаимного контроля над вооружениями и подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», — сказал он (цитата по Armenpress).
Условия мирного договора между Баку и Ереваном были согласованы в ходе трехсторонней встречи с участием армянского премьера, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Евросовета Шарля Мишеля. В частности, речь шла о признании территориальной целостности Армении (29,8 кв. км) и Азербайджана (86,6 кв. км).
В начале декабря 2023 г. президент Азербайджана Алиев говорил, что Баку не хочет войны с Арменией, но ему нужны твердые гарантии того, что в Ереване не возникнут «попытки реваншизма» за Нагорный Карабах.
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в конце декабря сообщил, что Баку ожидает ответа Еревана на свои комментарии по последнему проекту предложений. В пакет из пяти принципов входят взаимное уважение целостности и суверенитета стран, отказ от любых территориальных претензий друг к другу сейчас и в будущем, отказ от любых действий, которые противоречили бы уставу ООН. Двумя важнейшими принципами, по мнению Баку, являются делимитация границы между Арменией и Азербайджаном и открытие путей сообщения и связей между странами.
20 января Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу.