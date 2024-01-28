AFP: в Париже прошли переговоры по Газе эмиссаров Египта, Израиля, Катара и США

Телеканал France-24 в свою очередь уточняет, что стороны рассматривают вариант прекращения Израилем боевых действий на 30 дней в обмен на освобождение стариков, женщин и детей, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Предполагается, что в течение этого периода будут вестись дополнительные переговоры о новом перемирии сроком еще на 30 дней в обмен на заложников-мужчин и военных, оказавшихся в плену. В то же время, по словам обозревателя телеканала Джеймса Андре, остается открытым вопрос о числе палестинцев, которых будет готов отпустить Израиль. По его сведениям, консультации продлятся еще несколько дней.