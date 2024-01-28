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МО Беларуси: НАТО вдвое увеличила число полетов самолетов-разведчиков

С помощью таких полетов Альянс пытается отследить мероприятия боевой подготовки, перемещения военных на территории Беларуси, отметили в Минобороны.
Войска ПВО и ВВС Беларуси уже несколько суток в повышенной боевой готовности
Источник: Минобороны Беларуси

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Количество полетов разведывательной авиации стран Североатлантического Альянса у границ Беларуси увеличилось с начала этого года вдвое, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Минобороны Беларуси Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он отметил, что для полетов страны НАТО задействуют авиацию практически всех национальных военно-воздушных и объединенных вооруженных сил блока.

«С начала этого года, по сравнению, например, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество полетов разведывательной авиации стран НАТО».

сказал Давидович.

По его словам, НАТО с помощью таких полетов пытается отследить мероприятия боевой подготовки, перемещения военных на территории Беларуси. Замкомандующего ВВС и войсками ПВО уточнил, что также вся развединформация, которую страны Альянса получают, используется в интересах ВСУ.

Давидович подчеркнул, что Беларусь способна ответить на все угрозы, поступающие со стороны западных стран.

Также военные республики учатся на опыте российских коллег. В том числе, изменился подход и к закупкам вооружения.

«Сейчас закупаются боеприпасы именно те, которые могут пригодиться в потенциальном конфликте. Какие-то образцы вооружения, которые сейчас неэффективные, мы пересматриваем подходы к их применению».

сообщил Давидович.

Также поменялись подходы к подготовке войск, как летного состава, так и сухопутных подразделений, добавил он.

НАТО