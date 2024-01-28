МО Беларуси: НАТО вдвое увеличила число полетов самолетов-разведчиков

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Количество полетов разведывательной авиации стран Североатлантического Альянса у границ Беларуси увеличилось с начала этого года вдвое, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Минобороны Беларуси Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
Он отметил, что для полетов страны НАТО задействуют авиацию практически всех национальных военно-воздушных и объединенных вооруженных сил блока.
«С начала этого года, по сравнению, например, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество полетов разведывательной авиации стран НАТО».
По его словам, НАТО с помощью таких полетов пытается отследить мероприятия боевой подготовки, перемещения военных на территории Беларуси. Замкомандующего ВВС и войсками ПВО уточнил, что также вся развединформация, которую страны Альянса получают, используется в интересах ВСУ.
Давидович подчеркнул, что Беларусь способна ответить на все угрозы, поступающие со стороны западных стран.
Также военные республики учатся на опыте российских коллег. В том числе, изменился подход и к закупкам вооружения.
«Сейчас закупаются боеприпасы именно те, которые могут пригодиться в потенциальном конфликте. Какие-то образцы вооружения, которые сейчас неэффективные, мы пересматриваем подходы к их применению».
Также поменялись подходы к подготовке войск, как летного состава, так и сухопутных подразделений, добавил он.