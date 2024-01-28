Минобороны не исключает провокаций в воздухе в период выборов в Беларуси

МИНСК, 28 янв — Sputnik. В период электоральной кампании Беларусь может столкнуться с провокациями в воздушном пространстве, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации оборонного ведомства республики Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
Он обратил внимание, что раскачать страну изнутри гораздо дешевле, нежели вести с ней боевые действия.
«Как раз в ходе всего этого предвыборного процесса, я думаю, мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас прощупывают и будут дальше продолжать прощупывать со стремлением оценить наши возможности».
Он уточнил, что сценарии провокаций известны, поэтому в республике к ним готовятся. В частности, расчеты радиотехнических войск, зенитно-ракетных, экипажи истребителей, авиаподдержки, боевые вертолеты дежурят круглые сутки.
Выборы
Выборы в Палату представителей Национального собрания и в местные Советы пройдут в республике 25 февраля 2024 года. А выборы членов верхней палаты парламента назначены на 4 апреля.
Кроме того, в 2024-м состоится выдвижение делегатов для участия во Всебелорусском народном собрании (ВНС). Оно запланировано не позднее конца апреля.
Выборы белорусского лидера запланированы на 2025 год.