Сенатор-республиканец уверен в достижении договоренности с Белым домом по мерам на границе

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целая группа республиканцев в Палате представителей и Сенате выступала в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.