Главы государств вместе по видео-конференц-связи приняли участие в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде.
В Санкт-Петербурге посетили недавно построенную «СКА Арену» — крупнейший хоккейный стадион в мире. Президенты тепло пообщались с хоккеистами команды.
Вечером в Константиновском дворце состоялись переговоры. В целом главы государств на протяжении дня общались в самых различных форматах, в том числе тет-а-тет за рабочим обедом и чаепитием, во время совместных переездов.
Лукашенко и Путин в воскресенье общались более восьми часов
28 января, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в воскресенье, 28 января, в Санкт-Петербурге общались в общей сложности более 8 часов. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого», сообщает БЕЛТА.
Главы государств вместе по видео-конференц-связи приняли участие в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде.