Лукашенко и Путин в воскресенье общались более восьми часов

Главы государств вместе по видео-конференц-связи приняли участие в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде.



В Санкт-Петербурге посетили недавно построенную «СКА Арену» — крупнейший хоккейный стадион в мире. Президенты тепло пообщались с хоккеистами команды.



Вечером в Константиновском дворце состоялись переговоры. В целом главы государств на протяжении дня общались в самых различных форматах, в том числе тет-а-тет за рабочим обедом и чаепитием, во время совместных переездов.