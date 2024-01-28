В Пентагоне пообещали ответить на удар по базе на Ближнем Востоке

«Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», — сказал он.
Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат. Еще 25 человек получили ранения.
Президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон «продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом». По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.
В свою очередь, представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.