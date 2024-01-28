Греция передаст Украине устаревшее оружие после покупки у США F-35

Власти поручили обеспечить отправку вооружения на Украину. Содержание пакета помощи не раскрывается. На вооружении у Греции есть, в частности, зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и «Оса», купленные около 20 лет назад у России, а также системы С-300. Афины уже давно рассматривали передачу последних Киеву, но условием называли установку на Крите американских противоракетных комплексов Patriot.