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В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, завершились, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости

Лукашенко приехал в Петербург накануне, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Они также вместе осмотрели «СКА Арену» в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Около 18.00 мск Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед.

На вопрос завершились ли уже переговоры, пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно. «Да», — сказал он.

В понедельник президенты продолжат общение, они проведут Высший Госсовет Союзного государства.

переговоры
Лукашенко Александр
Путин Владимир