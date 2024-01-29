В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

Лукашенко приехал в Петербург накануне, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Они также вместе осмотрели «СКА Арену» в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Около 18.00 мск Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед.