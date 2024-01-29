Начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании

Избиратель может отозвать заявление ДЭГ через Госуслуги тоже не позднее 24:00 по московскому времени 11 марта 2024 года, и подать новое заявление для дистанционного голосования после отзыва, если не истек срок подачи. Информация о статусе обработки заявления ДЭГ поступит пользователю в личный кабинет на Госуслугах. Кроме того, как следует из постановления комиссии, избиратель, подавший заявление ДЭГ и не отозвавший его до 11 марта, будет исключен из списка избирателей на участке по месту жительства и не сможет получить бумажный бюллетень.