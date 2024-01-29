FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС.
По ее данным, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики страны. Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением «напугать рынки».
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что не в курсе подобных угроз. Он добавил, что Будапешт «не поддается давлению». «Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь, — сказал Бока. — Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах». Министр отметил, что Венгрия в субботу направила новое компромиссное предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева, если Евросоюз пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения в будущем.
Представитель Совета ЕС в свою очередь заявил, что не будет комментировать утечки в прессе. При этом опрошенные изданием источники в дипломатических кругах ЕС подчеркнули, что «многие страны» поддерживают этот план. Вместе с тем один из дипломатов в комментарии для FT назвал шантажом подобные обсуждения.
На саммите ЕС в Брюсселе