FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что не в курсе подобных угроз. Он добавил, что Будапешт «не поддается давлению». «Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь, — сказал Бока. — Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах». Министр отметил, что Венгрия в субботу направила новое компромиссное предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева, если Евросоюз пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения в будущем.