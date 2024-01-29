Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку «врага»

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода нашел и уничтожил «вражескую» подводную лодку на учениях в Южно-Китайском море, сообщает ТОФ.
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» вышли в море из Владивостока 22 января для выполнения задач по предназначению, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Экипаж фрегата “Маршал Шапошников” из состава отряда боевых кораблей ТОФ, выполняющего поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провёл противолодочное учение в Южно-Китайском море. В ходе поиска подводной лодки условного противника боевые расчёты фрегата отработали взаимодействие с палубным вертолётом Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном варианте», — говорится в сообщении.
После обнаружения субмарины «противника» в заданном районе и подтверждения её координат от экипажа вертолёта корабль «обстрелял» ее торпедами и противолодочными глубинными бомбами — с отработкой полного алгоритма действий, но не применяя корабельное вооружение.
Сейчас отряд кораблей продолжает переход по плану дальнего морского похода.