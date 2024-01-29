СМИ: зампред японской партии назвал главу МИД «не особо красивой теткой»

Выступая в префектуре Фукуока, Асо назвал министра Камикаву «новой звездой» за ее высокий уровень английского языка, что позволило ей на полях Генассамблеи ООН самостоятельно договариваться с партнерами о встречах, не прибегая к помощи дипломатов.
«Я не могу сказать, что она уж такая красивая, но смело говорит — и говорит по-английски, не прибегая к помощи дипломатов. Сама договаривалась о встречах с теми, с кем надо было встретиться», — приводит газета слова Асо.
«Мы смотрели на нее и думали: “Во тетка дает!”», — добавил Асо.
При этом он постоянно путал ее имя, что в Японии считается недопустим нарушением норм вежливости, называя Камимурой, а также необоснованно заявил, что до нее женщина никогда не занимала пост министра иностранных дел в Японии. Этот пост ранее занимала дочь легендарного премьер-министра Какуэя Танаки Макико Танака, а также Ёрико Кавагути.
Таро Асо известен провокационными высказываниями и недостатком базовых знаний. В частности, он нередко ошибается при чтении иероглифов, что не помешало ему в разные годы стать министром иностранных дел и премьер-министром.