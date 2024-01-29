В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины

Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на «экономические слабости» Венгрии, призвана поставить под угрозу ее валюту.