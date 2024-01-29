В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины

Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на «экономические слабости» Венгрии, призвана поставить под угрозу ее валюту.
«Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления», — написал Бока.
По его словам, Будапешт «не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим». «Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но не поддается шантажу», — добавил министр.
Как сообщило 22 января агентство Блумберг, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024−2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.
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