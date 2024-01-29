Лукашенко и Путин проведут заседание ВГС в Санкт-Петербурге

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Белорусский и российский лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства.
Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, в рамках мероприятия будут подведены итоги выполнения базового документа — «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы».
Также планируется принять ряд важных решений по наращиванию интеграции.
Кроме того, на ВГС СГ намечено утвердить «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства» на 2024−2026 годы.
Напомним, Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом в субботу днем. В этот день он вместе со своим российским коллегой присутствовал на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.
В воскресенье президент Беларуси вместе с Путиным принял участие в церемонии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток». Затем руководители стран осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге — самую большую хоккейную площадку в мире.
Также 28 января состоялись переговоры глав государств.