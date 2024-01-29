Что изменится в Узбекистане с 1 февраля 2024 года — обзор

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля появятся «семейные судьи», определенной категории граждан социальные услуги будут оказывать на договорной основе, повысят налоговые ставки фиксированных сумм подоходного налога с населения и мн.др. Подробности — в обзоре SputnikУзбекистан.
Решать гражданские дела будут «семейные судьи»
В порядке эксперимента в суде по гражданским делам города Самарканда, Наманганском и Мирзо-Улугбекском межрайонных судах по гражданским делам, путем специализации двух судей этих судов на рассмотрении семейных конфликтов появятся «семейные судьи».
Оказывать соцуслуги будут на договорной основе
Гарантированные государством соцуслуги и помощь одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, будут предоставлять на основе договора оказания социальных услуг.
Запустят микрофинансовые банки
Микрофинансовые учреждения будут предоставлять базовые банковские услуги. Исходя из этого, ожидается, что в следующем году объем финуслуг увеличится на 30%. Также ведется работа по размещению евробондов на сумму $500 млн.
Для стимулирования занятия предпринимательством решено выделять в рамках программы «Семейное предпринимательство» беззалоговые кредиты на сумму до 50 млн сумов лицам, открывшим собственный малый бизнес и имеющим положительную кредитную историю, и до 100 млн сумов желающим расширить свою деятельность. Также одобрено предложение о предоставлении кредитов самозанятым, делающим первые шаги в бизнесе.
Повысится НДФЛ в фиксированном размере с населения
Налоговые ставки фиксированных сумм подоходного налога с 1 февраля 2024 года поднимут на 10%. Размер налога для налогоплательщиков с оборотом в размере до 500 млн сумов предлагается увеличить с нынешних 20 млн сумов до 25 млн сумов в год. А для налогоплательщиков с оборотом от 500 млн сумов до 1 млрд — с нынешних 30 млн до 34 млн сумов.
Введут рейтинг устойчивости предпринимателей
Предприятия с высоким рейтингом освободят от всех проверок и предоставят им ряд преимуществ. Рейтинг будет формироваться автоматически (онлайн) на электронной платформе «Рейтинг устойчивости предпринимателей» Налогового комитета посредством межведомственного обмена данными и публиковаться на официальном веб-сайте Торгово-промышленной палаты.
Отсрочат уплату таможенных пошлин
Теперь при ввозе возобновляемых источников энергии и оборудования для них, сырья, комплектующих и запасных частей будет разрешена отсрочка уплаты таможенных пошлин на срок 120 дней без процентов.
Заработает система «Зеленая энергетика»
Таможенному комитету поручено обеспечить к 1 февраля 2024 года запуск информационной системы «Яшил энергия» («Зеленая энергия») в полнофункциональном режиме и передачу ее в установленном порядке Минэнерго.
Стартуют профкурсы по надомному предпринимательству для женщин
В образовательных учреждениях организуют профессиональные учебные курсы по налаживанию, развитию, совершенствованию женского предпринимательства в направлении надомного труда и ремесленничества. Расходы, связанные с этими курсами, финансируются из Государственного целевого фонда поддержки семьи и женщин в рамках утвержденной сметы расходов. Государство покроет 70% затрат на обучение каждой выпускницы, получившей соответствующие знания и навыки по специальности в образовательных учреждениях, но не более чем в пятикратном размере БРВ.
Импортную электротехнику будут реализовывать дилеры
Теперь при ввозе ряда электротехнической продукции в Узбекистан требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. Они должны обеспечивать качество, безопасность продукции, сервисные гарантии, а также предоставлять сервисные услуги.