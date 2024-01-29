Что изменится в Узбекистане с 1 февраля 2024 года — обзор

Налоговые ставки фиксированных сумм подоходного налога с 1 февраля 2024 года поднимут на 10%. Размер налога для налогоплательщиков с оборотом в размере до 500 млн сумов предлагается увеличить с нынешних 20 млн сумов до 25 млн сумов в год. А для налогоплательщиков с оборотом от 500 млн сумов до 1 млрд — с нынешних 30 млн до 34 млн сумов.