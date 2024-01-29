СМИ: в Иране отвергли причастность к атаке на базу США

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на северо-востоке Иордании. Центральное командование ВС США (CENTCOM) также заявило, что число пострадавших при атаке на базу США военнослужащих выросло до 34, восьми из них потребовалась эвакуация.
Согласно заявлению официального представителя правительства Иордании, нападению подвергалась американская военная база «эт-Танф», расположенная около иорданской границы со стороны Сирии.
«Иран не имеет никакого отношения к нападению на американскую базу», — заявил агентству неназванный представитель.
По данным агентства, миссия Ирана в ООН сделала это заявление, так как администрация президента США Джо Байдена и некоторые республиканцы «пытались связать» нападение на базу «эт-Танф» с Ираном.