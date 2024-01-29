СМИ: в Иране отвергли причастность к атаке на базу США

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на северо-востоке Иордании. Центральное командование ВС США (CENTCOM) также заявило, что число пострадавших при атаке на базу США военнослужащих выросло до 34, восьми из них потребовалась эвакуация.