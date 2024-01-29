Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку

Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Кремль своевременно сообщит о датах встречи главы российского государства с Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что Турция рассчитывает на визит Путина, ориентировочно, в феврале.
«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Эрдогана — ред.) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс. Есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по её возобновлению. Конечно есть региональная повестка, двусторонние вопросы. В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка», — сообщил собеседник агентства.