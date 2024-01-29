В Казахстане обновили программу по изучению казахского языка в вузах

Уровень владения языком определяется на основе диагностического теста. После завершения каждого уровня владения языком сдается экзамен. Студент, освоивший средний уровень казахского языка (В-1) в 1 семестре, в следующем семестре выбирает и продолжает обучение по следующему уровню (В-2−1).