Bloomberg: США изучают возможность операции против Ирана из-за атаки на их базу

Неназванный источник агентства утверждает, что атака, в результате которой погибли три американских военных, «вызовет более решительную реакцию» США, нежели меры предпринятые после нападения «Хамас» на Израиль. Среди возможных действий Bloomberg называет «тайную операцию», в ходе которой США нанесут удар по Ирану. Не исключено, что США могут «напрямую атаковать иранских чиновников», пишет агентство. При этом о своем участии в этой кампании Вашингтон заявлять не будет.