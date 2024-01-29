Депутаты Башкирии поддержали законопроект о защите пчел от химикатов

«В последнее время мы не раз сталкивались с массовой гибелью пчел от пестицидов. В связи с этим в прошлом году нами был принят закон для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Посмотрев, как закон работает на практике, мы увидели необходимость в доработке отдельных его положений. Изменения касаются порядка информирования пчеловодов о предстоящей химобработке посевов», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.