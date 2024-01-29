Шавкат Мирзиёев сделал последнее предупреждение министру транспорта и главе СБДД

В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру транспорта Илхому Махкамову из-за неудовлетворительной ситуации с пробками и общественным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Также выговор получили первый заместитель министра транспорта Маманбий Омаров, начальник Службы безопасности дорожного движения Олим Саидов и председатель компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев. Им сделано последнее предупреждение.
В ходе совещания президент отметил неудовлетворительную работу чиновников по обновлению строительных норм, снижению затрат на питьевую воду, увеличению количества местных авиарейсов, уменьшению заторов в Ташкенте и улучшению общественного транспорта.