Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Травников поручил оперштабу проследить за исполнением пересчёта оплаты после аварий

Губернатор Новосибирской области поручил региональному штабу по устранению последствий ЧС проконтролировать все вопросы по пересчёту платы за теплоснабжение и компенсации ущерба.
Источник: МК.RU Новосибирск

«Плата не должна взыматься за весь период отсутствия тепла и горячей воды, просьба за этим следить. Управляющих компаний у нас много — есть сильные, а есть, может быть, не такие ответственные. За каждым нужно проследить», — подчеркнул Травников.

Заместитель губернатора Сергей Сёмка рассказал, что поступившие от жителей левобережья заявки были полностью отработаны еще на прошлой неделе. В минувшие выходные энергетики работали уже по новым заявкам — по всем 72 заявкам нарушения были устранены.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что названа причина смерти 22-летнего помощника мэра Бердска.