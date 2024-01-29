Травников поручил оперштабу проследить за исполнением пересчёта оплаты после аварий

«Плата не должна взыматься за весь период отсутствия тепла и горячей воды, просьба за этим следить. Управляющих компаний у нас много — есть сильные, а есть, может быть, не такие ответственные. За каждым нужно проследить», — подчеркнул Травников.
Заместитель губернатора Сергей Сёмка рассказал, что поступившие от жителей левобережья заявки были полностью отработаны еще на прошлой неделе. В минувшие выходные энергетики работали уже по новым заявкам — по всем 72 заявкам нарушения были устранены.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что названа причина смерти 22-летнего помощника мэра Бердска.