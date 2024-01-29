Пенсионные накопления казахстанцев вложили в холдинг «Байтерек»

Однако деньги также вкладываются и в другие проекты, в том числе и внутри Казахстана. Так, Национальный банк РК проинформировал о приобретении облигаций Национального управляющего холдинга «Байтерек» на сумму 173 млрд тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет.