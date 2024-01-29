Дмитрий Холин согласован на пост главы администрации губернатора Самарской области

Дмитрий Холин более 14 лет работал в правительстве Самарской области. Также он возглавлял аппарат администрации Самары. До избрания главой Жигулевска в ноябре 2018 года чиновник уже исполнял обязанности руководителя администрации губернатора. С декабря 2019 года по март 2020 года господин Холин возглавлял региональный исполком «Единой России». Он также является офицером запаса пограничных войск.



В 2022 году Дмитрий Холин был мобилизован и отправился в зону проведения специальной военной операции. Перед этим он попал в седьмой пакет санкций Евросоюза против России и стал первым самарским депутатом регионального уровня, на которого распространились западные ограничения.



Собеседник «Ъ-Волга» в правительстве Самарской области сообщил, что назначение Дмитрия Холина, возможно, связано с попыткой региональных властей нивелировать скандал с семьей арестованного бывшего председателя облравительства Виктора Кудряшова и таким образом отработать патриотическую повестку. Чиновник был арестован 16 ноября 2023 года решением Октябрьского районного суда Самары. Ему предъявлено обвинение в рамках ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В отношении сына чиновника комиссия МВД проводила проверку на возможное причастие к финансированию вооруженных сил Украины (ВСУ). Юрий Кудряшов попал в перечень релокантов, чьи данные попросил предоставить глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, направивший обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России. Результаты проверки отправлены в Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ.



Евгений Чернов.